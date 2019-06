A la Une .. Soleil de Juin... c'est bien Temps plutôt sec et doux aujourd'hui

2019 JUIN 16 05H40 REUNION



Bonjour la Réunion!



06h31: les radars montrent quelques entrées maritimes possibles sur l'Est et le Sud tôt ce matin. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES:

1: dimanche ensoleillé et plutôt sec même l'après midi. Températures de saison.

Balade, sport, farniente, pic nique ... tout est permis.





2: ce matin notre ciel affiche un bleu franc . Quelques nuages voyagent au large des côtes Sud et Sud-Est. Ils s'égarent sur nos rivages tôt ce matin, ainsi que sur les versants Est du volcan et peuvent lâcher quelques brèves ondées. Les sommets de l'île s'exposent fièrement au soleil : le Piton de la Fournaise peut faire exception par moments.



Au petit matin Météo France relève 4.5° au Maïdo, 5.8° à Bourg Murât, 6.6° à Bellecombe, 7.2° à Cilaos, 7.4° à la Nouvelle , 8.7° à la Petite France et 9.9° à la PDPalmistes.

Sur le littoral les températures voyagent entre 19° et 21.3° mais avec 16.5° à Pont Mathurin, 17.0° à Saint Benoît et 17.7° à Gillot.



3: l'alizé enclenche une petite vitesse supérieure aujourd'hui. Les rafales peuvent atteindre 60km/h entre Sainte Rose et Gillot et entre Pierrefonds et la Pointe au Sel. Il se modère sur le volcan et les plaines.



D'ici la fin de matinée il rentre sur les plages au sud de Boucan, comme hier . En raison du vent les maximales peuvent "plafonner" à 27/28° à Saint Gilles où la journée sera néanmoins très agréable.



La haute mer reste quelque peu houleuse avec des vagues de l'ordre de 2m maximum .



Température du lagon: autour de 26° celsius



4: cet après midi les nuages ont gagné dans l'intérieur avec un gris plus foncé sur les hauts du Nord et du Nord-Ouest.

Quelques averses très localisées et brèves se déclenchent.

Sur le littoral les éclaircies gardent la main en dépit de quelques périodes nuageuses ci ou là.



5: ce soir le ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts.



Début de semaine prochaine: le temps reste plutôt sec et les averses sont circonscrites aux entrées maritimes sur le Sud-Est et l'Est. L'alizé est modérée avec des rafales de 60km/h.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26/27° celsius



LE PORT : Maximum de 28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° celsius



VOLCAN: Maximum de 15° celsius



MAIDO: Maximum de 14° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17/18° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° celsius



CILAOS: Maximum de 21/22° celsius



SALAZIE: Maximum de 20° celsius



Je vous souhaite une excellent Dimanche!



Cheers,

