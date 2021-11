Météo Soleil, chaleur et vent attendus ce samedi

Pas de grand changement par rapport à hier concernant le temps prévu pour ce samedi. Météo-France prévoit en effet un temps sec et plutôt chaud notamment sur le littoral et en haute montagne. Quelques gouttes sont tout de même à prévoir cet après-midi sur les hauteurs sud-ouest mais rien de bien méchant. Par NP - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 06:49

On reste sur la tendance de ce mois de novembre, sec et plutôt chaud avec du soleil aux endroits ventilés et en haute montagne. On a quand même retrouvé le goût de la pluie dans l'Est cette nuit mais en quantité très modestes. Ces courtes averses d'alizés vont vite se dissiper en début de journée, il faudra ensuite attendre l'après-midi pour retrouver quelques gouttes possibles sur les montagnes de Saint-Gilles à Saint-Joseph, où le ciel aura viré au gris. Les nuages fileront ensuite vers la côte sud. Au nord de Saint-Gilles à Sainte-Rose, encore une très belle journée, comme sur les points de vue du Maïdo ou du Volcan.



Le vent de Nord-Est monte en régime au fil de la matinée avec un pic à 60 km/h entre le Colorado et le mont Roquefeuil à Saint-Gilles, la région du Baril est également bien ventilée.



La mer est globalement agitée , soit par le vent, soit par des petites houles australes ou d'alizés.



On est vraiment rentré dans l'été côté températures avec les 30 degrés atteints ou dépassés partout sur la côte, 27 degrés dans les Cirques. Au Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob, les thermomètres flirtent voire dépassent 20°C.