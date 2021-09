Soleil à l'ouest, nuages à l'est

Alizé de secteur Est faiblissant.



La grisaille de la nuit s'attarde en début de matinée sur une large moitié Est de l'île et s'accompagne de quelques petites ondées.



En revanche, le temps se montre plus clément sur la moitié Ouest qui bénéficie de belles plages d'éclaircies.



En fin de matinée, les nuages présents sur l'Est s'estompent alors que les premiers cumulus commencent à s'installer le long des reliefs.



Dans l'après-midi, le soleil revient sur le Nord et l'Est de l'île mais les nuages se font plus nombreux dans les hauts et sur l'Ouest avec quelques gouttes possibles ici ou là.



En soirée, le ciel se dégage progressivement et le temps devient plus sec et agréable.



Les températures maximales atteignent 24 à 27°C sur le littoral, 19 à 22°C dans les cirques et 14 à 16°C au Maïdo et au Volcan.



L'alizé de secteur Est continue de faiblir en journée. Les brises dominent largement sur la façade Ouest de l'île. Un vent de Nord-Est entre temporairement en matinée en Baie de la Possession.



La mer est agitée au vent avec une houle d'alizé se maintenant entre 1,80 et 2 mètres.