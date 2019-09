Soldes : La mention "ni repris, ni échangé" est abusive

Le coup d'envoi des soldes d'hiver sera donné ce samedi 7 septembre. Les Réunionnais auront jusqu'au vendredi 18 octobre pour profiter de prix cassés et faire de bonnes affaires. Si la période pousse certains à faire des folies, cette pratique commerciale n'en reste pas moins très encadrée.



À noter que la mention "Articles soldés, ni repris, ni échangés", est abusive. Si le produit présente un vice caché (défaut ou imperfection découvert après l'achat, que l'acheteur n'aurait pas pu découvrir par un examen superficiel), le commerçant est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser, période de soldes ou non. Toutefois, en l'absence de vice caché, le vendeur n'a pas juridiquement l'obligation de procéder à un échange ou à un remboursement (mais peut le faire à titre commercial, comme c'est souvent le cas).



Le rabais doit être affiché



En outre, dans le magasin, la distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs (par le biais d'un étiquetage précis ou d'une localisation séparée par exemple). Le vendeur est aussi tenu de signaler les rabais proposés par rapport à un prix de référence réel.



Le fait d'augmenter le prix d'un produit avant la période des soldes pour faire croire à une offre promotionnelle plus importante qu'elle ne l'est en réalité, est interdi t. Tout comme le fait de procéder à un approvisionnement spécial quelques jours avant la date de début des soldes, sans que les produits aient été proposés à la vente au préalable.