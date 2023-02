La grande Une Soldes : La mention "Ni repris ni échangé" est abusive

La mention “ni repris ni échangé” n’est pas toujours valable. En période de soldes comme le reste de l’année, la garantie légale de vice caché et la garantie légale de conformité sont toujours applicables. Par SF - Publié le Samedi 4 Février 2023 à 05:58

Les soldes démarrent ce samedi 4 février, l’occasion pour les Réunionnais de faire de bonnes affaires et aux commerçants d’écouler les stocks.



Du côté des consommateurs, procéder à une phase de repérages sur les produits qui pourraient les intéresser une fois soldés, reste une technique efficace. Il est également conseillé de prendre le temps de comparer les articles chez plusieurs commerçants et avoir en tête qu’il y a différentes vagues de rabais durant les soldes... En somme, bien réfléchir avant d’acheter et ne pas se laisser tenter par le simple niveau de rabais sur un produit.



Autre mise en garde pour le consommateur : la mention "les articles soldés ne sont ni repris ni échangés” qui figure parfois sur des articles soldés n'empêche pas l'application de la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité.



Le consommateur a les mêmes droits en période de soldes ou hors soldes. Il faut donc penser à conserver les pièces pouvant justifier tout achat afin de faire valoir ses droits.



Achat en ligne et droit de rétractation



Concernant les achats en ligne, il existe aussi un droit de rétractation. Jusqu’à 14 jours après la réception du produit, le consommateur peut retourner celui-ci. Ce droit de rétractation s'applique aussi si le produit est soldé, d'occasion ou déstocké.