<<< RETOUR La Réunion Positive

Solarplexus et la Région Réunion inaugurent la première unité mobile photovoltaïque de Madagascar Une unité mobile photovoltaïque, innovation de premier rang, a été inaugurée ce mercredi 11 avril à Antolojanahary, à 60 km à l’Ouest de Tananarive. En présence de Alain ORRIOLS, Président de Solarplexus Réunion, de Véronique Vouland-Aneini, Ambassadrice de France à Madagascar, de Didier ROBERT, Président de la Région Réunion et du Père PEDRO, Président de l’association Akamasoa. Antolojanahary devient le premier village de campagne connecté : électricité, téléphone internet. Il s’agit d’un projet porté par une entreprise réunionnaise. Une vraie fierté pour l’économie de notre île.

L’installation de ces panneaux photovoltaïques suivie de la distribution à plusieurs centaines de familles de batteries et kits d’éclairages (box) vont permettre à chaque foyer d’être éclairé mais aussi de sortir de l’isolement.



Cette alimentation électrique répondra à une véritable attente des familles en matière sanitaire. Elle permettra la mise en place d’un espace frigorifié pour la conservation des médicaments, le fonctionnement des équipements de premiers secours (défibrilateur etc…). Par ailleurs, un accès au réseau internet pour tous, va aussi permettre à la jeunesse du village, et plus largement au district, de se connecter au reste du Monde.



Selon Didier Robert, Président de la Région , « Solarplexus représente ce que les entreprises réunionnaises, les hommes et les femmes réunionnaises peuvent faire de mieux en matière de croissance verte. La concrétisation de ce projet est un point de rencontre entre la volonté de la Région Réunion d’impulser un nouveau modèle de développement durable dans l’Océan indien, et la volonté d’une entreprise privée qui contribue à la cause environnementale, en réalisant un système révolutionnaire de production photovoltaïque d’électricité ».



Cette opération a été financée grâce à la Région Réunion, à l’Europe et tout un ensemble de partenaires privés (BPI, Principauté de Monaco, crédit agricole, Telma…).



Pour Alain ORRIOLS, Président de Solarplexus Réunion, « c’est à travers mes voyages à Madagascar, que j’ai constaté qu’il y a beaucoup de monde qui n’ont pas de lumière. Donner de l’électricité est devenue une priorité pour nous. Le reste, comme l’accès à internet est venu par la suite. Nous avons fait évoluer la box. Je pense qu’il s’agit du début d’une implantation. IL faut savoir qu’en Afrique, il y a plus de 600 millions de personnes qui attendent l’électricité ».



L’inauguration de ce premier équipement s’inscrit dans une phase pilote qui devrait être suivie par l’installation d’autres unités à travers le Monde : « Nous savons déjà que les tests sont concluants à Madagascar. Nous avons prévu d’en installer deux prochainement à Madagascar. Et deux autres au Cameroun. Nous projetons d’implanter notre usine de fabrication à La Réunion. Ce qui va générer la création de 25 emplois directs ».



L’usine de fabrication à grande échelle sera installée sur notre île, avec un premier objectif sur Madagascar. Mais avec très rapidement la volonté d’être présent sur le continent africain.



Pour Didier ROBERT, « nous pouvons parler d’une véritable réussite quand un projet tel que celui-ci pour le retour à la croissance verte dans un village en voie de désaffection est permis par l’action collective d’acteurs publiques, privés, associatifs, et dans un esprit partagé de solidarité ». Ce genre d’initiative menée par le secteur économique ne peut être que soutenu par La Région, afin que les entreprises réunionnaises puissent exprimer pleinement leur talent.



Le Père PEDRO s’est félicité de la mise en place de cet équipement qui selon lui, va aider à freiner l’exode rural des plus démunis contribuant à l’asphyxie des grandes villes et au développement de la pauvreté urbaine.



La réalisation de cette opération s’inscrit dans une politique active plus globale de La Région en matière de coopération, notamment grâce à la mobilisation des fonds européens Interreg. Plus particulièrement, avec cette unité mobile photovoltaïque, La Région renforce son soutien sur le long terme au projet porté par l’association Akamasoa du Père Pedro.



Ainsi, au mois de septembre prochain, un lycée-centre de formation aux métiers de la ruralité sera inauguré, toujours à Antolojanahary. Ce lycée, qui bénéficiera du savoir des formateurs Réunionnais, permettra un accompagnement éducatif du district en formant cette jeunesse souvent isolée. La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Le Car Jaune, une seconde chance pour Miguy Le Président de la Région Réunion apporte son soutien au personnel médical et hospitalier du CHU Sud