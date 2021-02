A la Une . Soirée marron : 6 personnes interpellées, des gendarmes blessés

Le 22 janvier dernier, les gendarmes interviennent suite à un appel concernant une rixe. À leur arrivée, ils constatent qu'il s'agit d'un soirée marron. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 09:08

Quelle ne fut pas la surprise des militaires de la gendarmerie de la zone ouest qui sont intervenus le 22 janvier pour une bagarre. Appelés pour un rixe, ils découvrent qu'il s'agit d'un fête marron réunissant 150 personnes. Débordés, les organisateurs vont se résigner à appeler des renforts.



Fortement alcoolisés, certains "teufeurs" s'en sont pris aux forces de l'ordre à leur arrivée en leur lançant des bouteilles. Deux véhicules de la gendarmerie ont été dégradés et des militaires ont été blessés. Après avoir étudié attentivement les vidéos qui ont fleuri sur les réseaux sociaux, les enquêteurs ont procédé à six interpellations vendredi dernier au petit matin. Au final, trois personnes seront convoquées devant le tribunal, une n'est pas poursuivie et les investigations se poursuivent pour deux d'entre elles.



Il y a fort à parier que le ou les organisateurs soient également poursuivis pour des faits de tapage.



