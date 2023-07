Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Soirée des lauréats à St-Leu : Une soirée pour féliciter la Promo 2023 et des aides financières pour démarrer ses études post-bac

Une soirée pour féliciter les lauréats de Saint-Leu !



Le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen et les élus du Conseil Municipal veulent féliciter les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens qui ont décroché leur diplôme cette année.



Vous avez obtenu votre CAP, BEP, BAC, BTS, Licence, Master, Doctorat, votre diplôme reconnu pas l'Etat (sauf brevet des collèges) ?



La Ville de Saint-Leu vous invite à célébrer votre réussite lors de la Soirée des lauréats ! Pour vous inscrire, il suffit de vous faire connaître auprès du service Vie Éducative, au plus tard le mardi 18 juillet, 16h. Tél : 0262 54 98 02.



Pièces à fournir lors de votre inscription :

La copie du relevé de notes de la session de juin 2023 ou du diplôme– La copie d’une pièce d’identité

La copie du justificatif d’adresse datant de moins de 3 mois



Une fois inscrit(e) auprès du service Vie Éducative de la mairie, vous recevrez un pass d'invitation (valable pour le lauréat + 2 invités) pour la soirée qui se déroulera à la discothèque "La Villa Club" à Saint-Gilles, le jeudi 20 juillet. Un cadeau vous sera remis lors de cette soirée.



Pour rendre cet événement festif encore plus sympa, l'artiste GTNN sera en showcase au cours de la soirée. Un thème a également été choisi : ce sera "Tropical Chic" !

A vos plus belles tenues !

La Ville de Saint-Leu soutient les futurs étudiants !



La Ville de Saint-Leu, fidèle à sa volonté de promouvoir l'égalité des chances, se mobilise activement pour soutenir les lycéens dans leur projet d'études futur.



Vous avez obtenu votre Bac et vous souhaitez poursuivre des études ?



Vous pouvez obtenir une aide financière de la Ville de Saint-Leu pour débuter votre parcours post-bac.

Faites-vous connaître auprès du service Vie Éducative de la mairie puis déposez votre dossier complet, avec les pièces justificatives suivantes par envoi postal ou dépôt au service courrier de la mairie :

une lettre de demande adressée à Monsieur le Maire, accompagnée de :

la copie du relevé de notes session juin 2023

le certificat de scolarité pour l’année scolaire 2023/2024

la copie du justificatif d’adresse au nom des parents datant de moins de 3 mois

la copie du dernier avis d’imposition sur le revenu

un RIB au nom de l’étudiant



L'aide financière de 1ère année post-bac est cumulable avec la prime d'excellence attribuée aux bacheliers ayant obtenu la mention TB au BAC.





BAC : une prime de 500€/1000€ pour récompenser l'excellence



Consciente de l'importance de récompenser les jeunes bacheliers qui se sont distingués, la Municipalité a décidé de décerner des primes d'excellence. Un cérémonie officielle se tiendra à cette occasion, le lundi 10 Juillet à 18h, à la salle des fêtes du Foirail.



- Vous avez obtenu votre Bac avec une mention TB ?

La Ville de Saint-Leu récompense votre réussite en vous attribuant une prime d’excellence de 500 euros



- Vous avez obtenu votre Bac avec une mention TB et les Félicitations du Jury ?

La Ville de Saint-Leu récompense votre réussite en vous attribuant une prime d’excellence de 1000 euros



Nous invitons les bacheliers concernés par la prime d’excellence à se faire connaître dès réception des résultats et avant le 8 juillet, auprès du service Vie Educative.



Contacts

Mail : secretariat.vie_educative@mairie-saintleu.fr / Tél : 02 62 54 98 02



Dans un second temps, nous vous invitons à transmettre votre dossier complet au service courrier de la Mairie ou par envoi postal.



Pièces à fournir :

une lettre de demande adressée à Monsieur le Maire

la copie du relevé des notes au Bac où figure la mention (session juin 2023)

la copie du justificatif d’adresse au nom des parents datant de moins de 3 mois

la copie de la pièce d’identité du lauréat

un RIB au nom du lauréat



La prime d’excellence est cumulable avec l’aide financière post-bac si l’étudiant souhaite poursuivre ses études.





