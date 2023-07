Soirée des diplômés : La Mairie de Saint-Paul les félicite !

Adieu le stress des examens et l’attente angoissante des résultats, et bonjour les vacances ! L’année dernière, lors de la première édition des soirées des diplômés, 650 diplômés ont profité d’une soirée qui leur était spécialement dédiée le 19 juillet 2022 au Beach Club, une discothèque de Saint-Gilles-les-Bains. Afin de célébrer leur réussite aux examens (baccalauréat général, professionnel ou technologique, licence, master, BTS, CAP ou BEP, ainsi que tout autre diplôme supérieur), la Ville de Saint-Paul invite les diplômés de la session 2023, résidant à Saint-Paul, à une soirée mémorable au Parc Expobat.

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de flasher le QR Code sur l’affiche.