Soirée de veille pour un quidam...

Les affaires reprennent et la campagne électorale oblige...



Soirée politique donc, au programme la Blondasse... invitée de 20H. ( Heure de Paris..).



Morphée est passé par là et m'a entraîné dans ses bras, bien joué, autant de gagné...



Ce matin au réveil, un ami plus branché que moi me donne qqes nouvelles...la blondasse serait à priori en avance pour être face à Macron au second tour.



Le reste de la conversation se poursuit sous forme de textos:

"Finalement t’as écouté la Blondasse ?"

"D’après les sondages c’est celle qui pourrait approcher le plus le Macron"

Dans un m'enfoutisme absolu, je lui réponds quand même :

"Face à Macron , elle ne fait pas le poids, le préjudice de sa dernière séquence est loin d'être effacé".

Et de continuer dans ma lancée :

"Les Français sont des olibrius,. ça gueule sans cesse mais jamais jusqu'à renverser la table."



"L'opinion extérieure a compris depuis longtemps et Poutine aussi" face aux élucubrations de Bruno Lemaire qui veut ruiner toute l'économie russe.. sans penser au drame humain que ça représente.



Pris de repenti, il fait un rétropédalage... c'est bien français tout ça.



Le ventre mou.



Ça vaut ce que ça vaut.



Je dis toujours comme je pense.