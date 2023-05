Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Soirée de clôture spectaculaire au Festival du Film Scientifique au port de plaisance de Saint-Gilles Ce vendredi 12 mai le Festival du Film Scientifique a pris fin lors d’une soirée de clôture époustouflante au port de plaisance de Saint-Gilles. Avec prés de 300 personnes au plus fort de la soirée, cet événement a été un véritable succès, rassemblant des amateurs de science, des familles curieuses et des passionnés du septième art.





Prochain rendez-vous en 2024. LE PALMARÈS 2023 Pour marquer l’importance de l’événement, Mme Virginie Sallé, conseillère communautaire et élue à la mairie de Saint-Paul, a participé aux discours de protocole d’ouverture. Son engagement envers la promotion de la science et de l’éducation a été salué par l’ensemble des participants. Le président de Sciences Réunion, Dr. François Cartault, et le directeur de Sciences Réunion, James Caratini, ont également pris la parole pour remercier tous ceux qui ont contribué au succès du festival.La soirée a été marquée par la présence enthousiaste d’une quinzaine d’élèves de l’école de Carrosse, accompagnés de leurs parents. Ces jeunes spectateurs visiblement impressionnés par l’atmosphère électrisante qui régnait sur place ont toutefois trouvé le courage de presenter fièrement leur projet d’aires marines éducatives. Ces jeunes ont travaillé avec passion sur ce projet, qui vise à sensibiliser le public à la préservation de l’écosystème marin.Le Festival du Film Scientifique de Saint-Gilles a véritablement offert une expérience exceptionnelle à tous les participants. En mêlant le cinéma et la science, il a su éveiller la curiosité et l’intérêt du public pour les merveilles de la recherche scientifique. Les enfants de l’école de Carrosse, notamment, ont pu vivre des moments inoubliables en étant mis en avant lors de cette soirée de clôture.Prochain rendez-vous en 2024.

CATÉGORIE COURT-MÉTRAGE Coup de cœur du jury : De l’urbanisme

Prix académique : Le récif corallien à La Réunion

Prix Sciences + : A travers le verre

Prix court-métrage : Mesomay 2022 CATÉGORIE LONG-MÉTRAGE Trophée de bronze : Hoover, le barrage XXL qui illumine Las Vegas

Trophée d’argent : À la recherche de Planète 9

Trophée d’or : Deep Time expérience extrême hors du temps





