Soirée de clôture pour le Festival du Film au Féminin

Place au film !



La 3ème édition du Festival du Film au Féminin s’est déroulé du 21 au 26 novembre, sur le territoire réunionnais.



Saint-Paul, terre de festivals et partenaire de l’événement, est honoré de clôturer cette manifestation le lendemain de la journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes en présence d’Emmanuel SÉRAPHIN, le Maire de Saint-Paul et des élus de la Ville venus nombreux pour l’occasion.



C’est donc ce samedi 26 novembre que le Festival tire sa révérence avec le célèbre film “Joue-la comme Beckham”, de la productrice Gurinder CHADHA.



Symboliquement, la Ville de Saint-Paul est heureuse de s’inscrire à travers cette projection dans le droit et l’égalité et souhaite valoriser cette projection auprès des Saint-Paulois.es !