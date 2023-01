A la Une . Soirée danse et show musical à Sainte-Marie samedi 4 février

​Le gala de danse et de show musical promet de faire bouger. La soirée "Nout l’identité" verra plusieurs artistes se succéder le 4 février à Sainte-Marie. Par LG - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 23:17





La soirée musicale et de danse sera animée par plusieurs artistes locaux de séga, de maloya, de zouk, de rap ou encore de danses comme le hip-hop ou l’orientale.



La recette du show permettra de soutenir David Iva dans ses projets, lui qui contribue déjà en donnant des cours de danse dans sa ville et, rappelez-vous, a permis à des personnes handicapées la possibilité de montrer leur capacité artistique dans un clip original imaginé pour faire tomber les préjugés. Handicap : Il tourne un clip de danse pour lutter contre les préjugés

