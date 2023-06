Rubrique sponsorisée Soirée d’ouverture du Festival de l’Océan avec le film "Les gardiennes de la Planète" ce vendredi soir

Ce soir, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) inaugure le Festival de l’Océan, un événement d’envergure qui se déroulera du 2 au 17 juin 2023. Les familles sont conviées à une soirée d’ouverture exceptionnelle mettant en avant le film captivant « Les gardiennes de la Planète », réalisé par Jean-Albert Lièvre et narré par Jean Dujardin, offrant 1h22′ de pur émerveillement. Par TCO - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 10:44





https://www.tco.re/wp-content/uploads/2023/06/programme-festivalocean2023ok.pdf

La soirée d’ouverture se déroulera de 19h à 21h30 sur la place de la Baleine au Port de Saint-Gilles. « Les gardiennes de la Planète » est un véritable chef-d’œuvre cinématographique qui vous transportera dans un voyage captivant, tout en vous sensibilisant à l’importance cruciale de protéger notre environnement.Ne manquez pas cette occasion d’assister à une projection inoubliable au cœur de Saint-Gilles. Nous vous recommandons vivement de réserver dès maintenant vos places en ligne sur le site www.ouest-lareunion.com . Veuillez noter que seulement 400 places seront disponibles, il est donc essentiel de sécuriser votre participation à cette soirée extraordinaire.Pour plus d’informations sur le festival, les activités prévues et les autres moments forts, vous pouvez télécharger le programme ci-dessous.