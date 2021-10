Soirée d'Halloween : Report de la collecte des déchets du 1er novembre 2021

Afin d'éviter les actes d'incivilité qui pourraient être causés lors de la soirée d'Halloween, la CASUD, en lien avec la Sous-Préfecture de Saint-Pierre et les forces de l'ordre (polices municipales, gendarmerie) demande à la population de ses communes membres (Le Tampon, Saint-Joseph, Entre-Deux, Saint-Philippe) de ne pas sortir leur poubelle et autres déchets ce dimanche 31 octobre 2021.



Et ce, d'autant plus que le lundi 1er novembre 2021 est férié et qu'il n'y aura donc pas de collecte de déchets.



Le ramassage des différents bacs jaunes et verts seront décalées d'un jour conformément aux calendriers de collecte.



La CASUD remercie l'ensemble de ses administrés pour leur compréhension.