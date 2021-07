La grande Une Soirée à 500 personnes au Tampon : 3 cas de Covid dont un variant Delta

Suite à une soirée privée organisée sans autorisation au Tampon dans la nuit du 10 au 11 juillet et rassemblant près de 500 personnes, 3 cas de Covid-19 ont été confirmés dont au moins, à ce jour, un variant Delta. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 à 14:56

Soirée Privée au Tampon : 500 personnes présentes



Aucune information n’est encore connue sur les organisateurs ou sur les personnes présentes. Après les premières investigations du contact tracing mené, les personnes ayant participé à cette soirée sont relativement jeunes (moins de 25 ans).



Le variant Delta est très contagieux. Il est déjà prouvé que le variant Delta affecte particulièrement les jeunes dans les pays où il circule, avec une contagiosité de 50 à 60% supérieure aux autres variants.



Les personnes présentes à la soirée peuvent également se signaler sur le site https://declare.ameli.fr/isolement/conditions afin qu’elles soient identifiées comme personne contact et appelées par la plateforme Contact tracing. Des informations leur seront transmises sur l’isolement. Au vu du nombre important de participants et de la forte contagiosité du variant Delta, l’ARS invite les personnes nombre important de présentes à cet évènement à se faire dépister au plus vite et à s’isoler immédiatement jusqu’au dimanche 18 juillet.Aucune information n’est encore connue sur les organisateurs ou sur les personnes présentes. Après les premières investigations du contact tracing mené, les personnes ayant participé à cette soirée sont relativement jeunes (moins de 25 ans).Le variant Delta est très contagieux. Il est déjà prouvé que le variant Delta affecte particulièrement les jeunes dans les pays où il circule, avec une contagiosité de 50 à 60% supérieure aux autres variants.Aussi, les personnes présentes à la soirée organisée le 10 juillet au Tampon doivent :· réaliser un test RT-PCR sans délai· s’isoler immédiatement jusqu’au dimanche 18 juillet (temps d’incubation de la maladie) ;l’isolement sera à poursuivre 10 jours supplémentaires pour les personnes qui seraient positives.· respecter scrupuleusement les gestes barrière vis-à-vis de leur entourage.Les personnes présentes à la soirée peuvent également se signaler sur le site https://declare.ameli.fr/isolement/conditions afin qu’elles soient identifiées comme personne contact et appelées par la plateforme Contact tracing. Des informations leur seront transmises sur l’isolement.