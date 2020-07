Soirée “Nou la fail” au Four à chaux ce jeudi 23 juillet | Gratuit

Pour écouter leurs témoignages et leurs expériences, rendez-vous ce jeudi 23 juillet 2020 entre 18h et 20h au four à Chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu (situé au 343 N1A, à proximité de la plage Citerne 46).





Au programme

Et si l’échec était le meilleur moyen d’apprendre à réussir ? Des entrepreneur.se.s péi vous racontent, sans langue de bois, leurs ratés fracassants et leurs parcours atypiques vers la réussite !Après le Sud, l’Est et le Nord, Crealise organise sa nouvelle soirée “Nou La Fail” dans un lieu, au patrimoine exceptionnel, le four à chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu pour son édition Ouest.Vous voulez apprendre des expériences de ces aventuriers et aventurières des temps modernes, qui ont surmonté des situations extraordinaires ?Venez découvrir quatre entrepreneurs locaux, quatre #StoryFailers qui raconteront à cœur ouvert et sans langue de bois leur(s) échec(s) professionnel(s) avant d’avoir connu le succès : Fanny de Loze (Fancy), Florent Montrouge (Humapro), Julie Fioretti (Kwa Films) et Corinne Romeder (Cocopassion).