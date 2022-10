Rubrique sponsorisée Soir de folie aux Francos

Publié le Dimanche 2 Octobre 2022

Troisième soirée de folie pour les Francofolies de La Réunion, accueillies à Saint-Paul, sur le site de la Clairière de la Saline-les-Bains. Les artistes programmés enflamment les scènes Piton et Lagon. Que du lourd comme en témoigne la présence du groupe SAODAJ, de CHARLES, de GEORGIO, de Grèn Semé, de SCARR et de HATIK.

Ce dernier emmène littéralement avec lui les milliers de spectateurs réuni·es sur le magnifique site implanté dans la station balnéaire. Une vraie réussite sublimée par la prestation XXL de HATIK. Son énergie solaire tout comme son charisme naturel font le reste pour un concert gravé à jamais dans la mémoire du public chanceux d’assister à ce moment de communion.

Proposer de tels artistes correspond à l’envergure nationale voire internationale du festival des Francofolies . Cette exposition fait rayonner et irrigue le reste du territoire de Saint-Paul. Des animations sont proposées autour du skate, de la musique et du graf à Saint-Gilles, dans les restaurants et les rondavelles.

Ainsi, la Municipalité soutient fortement les acteurs économiques. Les Francofolies engendrent aussi des retombées positives pour la station balnéaire. C’est le sens des partenariats noués avec le camping et les rondavelles. L’ambition que tous les acteurs économiques, associatifs et citoyens puissent trouver pleinement leur place dans cet événement exceptionnel.





Ces Francofolies s’inscrivent pleinement dans le projet de mandature qui vise à faire de Saint Paul une terre de festival et de culture. Cet événement coïncide avec les ambitions culturelles très élevées de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire.

Cela contribue aussi à renforcer l’attractivité du territoire. Après deux ans de crise sanitaire, la vie festive revient. L’heure est à l’unité, à l’optimisme et au rassemblement.

Au niveau de la sécurité , les quatre soirées de concerts doivent être le plus fluide possible. À la fois pour les festivaliers mais aussi pour les riverains et les habitants de la zone balnéaire. Réduire considérablement le trafic routier et faciliter la cohabitation entre usagers représentent deux priorités.