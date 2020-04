Communiqué Soins en cancérologie: Une réorganisation mise en place afin de poursuivre les traitements Les patients atteints de maladies chroniques doivent poursuivre les soins, a rappelé hier l’ARS. Afin d’assurer la continuité des activités de soins en cancérologie, les diagnostics, le traitement et la surveillance de cette maladie grave se poursuivent, insiste également le CHU. Les parcours de soins ont été réorganisés afin de séparer les secteurs spécifiques dédiés au Covid-19 des secteurs de prise en charge du cancer. "Cette réorganisation et l’application des gestes barrière par les professionnels de santé vous assurent la poursuite de votre traitement contre le cancer et une prise en charge en toute sécurité ", rassure le CHU.

Comment s’organise la prise en charge en cancérologie au CHU de La Réunion durant la crise COVID-19 ?



L'activité d'oncologie et d'hématologie au CHU n'est que très peu décalée depuis le début de la crise, elle reste soutenue en hôpital de jour pour les patients venant pour des cures de chimiothérapie, dans une moindre mesure en hospitalisation avec, en particulier, des patients en soins palliatifs qui privilégient des maintiens à domicile quand cela est possible.



Afin de répondre au mieux aux besoins en cancérologie, le CHU de La Réunion vous assure :



- Le maintien des consultations de suivi avec proposition d’une consultation téléphonique ou téléconsultation médicale.



- Le maintien des consultations en présentiel lorsqu’elles sont nécessaires.



- Le maintien des activités de diagnostic médical, des activités d’imagerie et biopsies.



- Le maintien des prises en charges médicales et chirurgicales nécessaires avec discussion en fonction du statut infectieux du patient et du stade de la maladie.



- Le maintien des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) entre spécialistes.



Les spécialistes du CHU participent régulièrement à des conférences en ligne avec les experts de métropole pour répondre au mieux à la gestion de cette crise. Ces réunions dédiées à la cancérologie et à chaque sous spécialités d’organe ont déjà eu lieu et continuent d’avoir lieu régulièrement.

Quelles sont les principales recommandations ?



Les professionnels du CHU souhaitent rappeler aux patients :



- En cas de symptôme persistant et/ou inexpliqué, il ne faut pas hésiter pas à joindre votre médecin traitant ou directement les services du CHU sans attendre la levée du confinement.



- Pour les patients en cours de traitement, il est impératif de continuer à suivre les soins.



- Pour les patients dont le traitement a dû être différé, les équipes de cancérologie précisent selon quelles modalités et dans quels délais le traitement sera reprogrammé.



Concernant les suivis en radiothérapie, les plages horaires ont été augmentées, afin de limiter le nombre de patients en salle d’attente.



Comme prescrit par les sociétés savantes, le nombre de séances a été réduit au minimum par patient, sans leur faire prendre de risque de récidive sur leur maladie. Nicolas Payet Lu 90 fois







