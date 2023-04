Communiqué Soignés par la SEOR, des pétrels reprennent leur envol vers l'océan

Après avoir été récupérés échoués puis soignés par la SEOR, des pétrels ont été relâchés ce vendredi sur le front de mer de Saint-Denis. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Avril 2023 à 15:14

Le communiqué de la municipalité :



Comme chaque année, Saint-Denis, ville durable, met son territoire dans le noir afin d’éviter un maximum d’échouages de Pétrels de Barau. Ces oiseaux marins endémiques, sont classés en danger d’extinction.



Les jeunes Pétrels ont l’habitude de suivre le reflet de la lune et des étoiles dans l’eau et les lumières artificielles peuvent fausser leur faculté d’orientation et les faire chuter. C’est pourquoi, « les jours de la nuit » ont fait leur retour depuis le 7 avril. Depuis cette date et pendant près d’un mois, les sites sportifs, les six grands monuments et près de 30 axes routiers ont été totalement éteints.



Œuvrer contre la pollution lumineuse permet à la ville de poursuivre son ambition de préserver notre biodiversité et plus précisément notre patrimoine vivant. Saint-Denis a pris à bras le corps notre consommation d’énergie. D’ici 2024, 9 000 luminaires seront remplacés pour intégrer un éclairage LED afin de diviser par deux la facture énergétique.



Lutter pour cette dépollution en cette période est d’autant plus important face aux conditions d’éclairage qui laissent craindre un risque d’échouage sans précédent. Près de 96% des échouages sont notamment estimés à cette période, ils sont principalement dus à la nouvelle lune. Les bons gestes pour protéger (voire secourir) les pétrels



Cette action est d’autant plus importante que notre ville a reçu fin mars 2023 le deuxième prix des Outre-Mer durables pour son travail sur la pollution lumineuse. La préservation de l’environnement est au cœur des préoccupations de la mandature afin de tendre vers un territoire plus vert et plus durable.



Jean-Pierre Marchau, élu délégué à l'écologie : « La Ville de Saint-Denis est très impliquée dans le travail de la SEOR car les pétrels sont un enjeu important pour le territoire. On ne peut pas laisser l'inflation de pollution lumineuse mettre en péril cette espèce emblématique de La Réunion. Il s'agit d'un geste fort qui montre que chacun est capable d'être modéré dans ses fonctions de citoyens. »