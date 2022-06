Courrier des lecteurs Soignerait-on la maladie au détriment de la santé ?

Par François-Michel MAUGIS et Bruno BOURGEON - Publié le Jeudi 2 Juin 2022 à 10:40

Ce n’est pas pour rien que l’on a baptisé le monde un peu glauque de la santé et de l’industrie pharmaceutique: « Big Pharma ». Ce couple infernal, ce mariage de déraison lié par l’argent et des intérêts douteux plus que par l’amour de la vie, semble faire de plus en plus de ravages.



Dans les couloirs feutrés de la santé mondiale, sous prétexte que l’on sauve quelques vies, on se permet impunément d’en détruire beaucoup. Le nombre de décès prématurés atteint des sommets inquiétants. Comme on doit tous mourir un jour, il est évidemment très facile de masquer ces morbides vérités. La société moderne de plus en plus polluée, est du pain béni pour de nombreux métiers lucratifs liés à la santé. On comprend alors mieux pourquoi la médecine moderne s’intéresse davantage à la maladie qu’à la santé. Il y a de moins en moins de prévention. Quant aux erreurs thérapeutiques dus à l’excès de médicaments et au fameux effet « cocktail », elles s’accumulent dans un silence assourdissant des autorités de santé et des responsables politiques. Derrière les quelques scandales sanitaires que l’on n’a pas pu cacher (dépakine, levothyrox, médiator, thalidomide, etc.), il y a de nombreuses pratiques hospitalières ou médicales fort douteuses dont on parle beaucoup moins (abus mortel de médicaments donnés à des personnes âgées, abus de radiothérapies, effets cocktail, etc.).



Alors oui, ceux qui respectent à la lettre le Serment d’Hippocrate, méritent notre entière confiance. Mais les autres ? Et il semblerait que, malheureusement, il y en a de plus qui s’écartent de cette éthique.



Ne faudrait-il pas dispenser à nos enfants, dès le Primaire quelques notions d’hygiène de vie et de connaissances médicales ? Adultes, ils seraient ainsi à même de mieux se défendre contre certaines dérives médicales de nos sociétés.