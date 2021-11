A la Une . Soignants non vaccinés suspendus: La justice confirme la sanction

Une petite dizaine de soignants ont contesté devant la juridiction administrative la suspension de leurs fonctions suite à leur refus de se faire vacciner. Cette sanction a été confirmée, sauf pour ceux qui ont régularisé leur situation. Par IS - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 08:26





Ainsi, Sylvie Rivière, aide-soignante au service endocrinologie, Olivia, sage-femme au service des grossesses à risque, ou encore William Diemahave, agent du service électricité, avaient plaidé leur cause devant les magistrats. Et ce, sans l'aide d'un avocat, la sanction s'accompagnant d'une privation de salaire du jour au lendemain, mettant à mal leurs finances.



Le tribunal administratif vient de rendre sa décision après avoir pris le temps d'étudier la question. La suspension des agents qui n'ont pas régularisé leur situation entre-temps a été confirmée. La possibilité de prendre des congés, des RTT ou des jours placés sur un compte épargne-temps n'a pas fait l'objet de commentaire de la part de la juridiction qui s'est dite incompétente en la matière. Les agents avaient en effet évoqué avec leur employeur la possibilité de se mettre en retrait en prenant leurs congés, sans succès.