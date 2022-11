A la Une . Soignants non-vaccinés : "C'est une question médicale et éthique", explique le ministre de la Santé

François Braun est actuellement en visite à La Réunion. Les soignants non-vaccinés qui souhaitent réintégrer le corps médical ont manifesté ce matin devant la préfecture. Le ministre de la Santé assure qu'il va se pencher sur la problématique. Par SF - BS - Publié le Lundi 28 Novembre 2022 à 14:14

"J'ai une attention très particulière sur la problématique des soignants non-vaccinés suspendus en Outre-Mer. Derrière les chiffres, même faibles, il y a des histoires personnelles de femmes et d'hommes et je veux m'occuper d'eux", assure le ministre de la Santé.



Le membre du gouvernement explique ne pas vouloir faire de déclaration politique sur un sujet délicat : "J'ai dit depuis le début que je suivrais les avis scientifiques. J'ai saisi la Haute autorité de santé sur le versant médical et le Conseil national consultatif d'éthique sur le versant éthique. Parce que ce n'est pas qu'une question médicale mais aussi éthique vis-à-vis de l'ensemble des soignants qui se sont fait vacciner."



Le ministre de la Santé indique d'ailleurs que la réintégration des soignants non-vaccinés serait vue d'un mauvais oeil par ceux qui ont eu les injections : "Ce sont eux qui me disent de ne pas les faire revenir. Ils disent qu'eux ont fait le job et se sont fait vacciner."



Il souhaite que les dossiers soient traités au cas par cas : "Toutes les questions se posent. Je veux traiter le cas de ces soignants qui sont dans la souffrance, personne par personne, et trouver une solution pour eux".