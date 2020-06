Soignants : L’intersyndicale organise une journée d’action devant l’ARS

La grande Une Soignants : L’intersyndicale organise une journée d’action devant l’ARS

Un préavis de grève et de mobilisation a été déposé pour ce mardi 30 juin par la fédération FO SPS (Services Publics et de Santé). Réunis en intersyndicale les syndicats de soignants sont mobilisés devant l'ARS de Saint-Denis depuis 9h30.

"C’est dans la précipitation que le gouvernement annonce de transformer et revaloriser les métiers de ceux qui soignent, définir une nouvelle politique d’investissement et de financement... Les promesses du gouvernement n’engagent que ceux qui y croient !!", clame le syndicat FO GHER qui participe avec l'intersyndicale (FSU, CGTR, FO, Solidaires, Saiper) à cette journée de mobilisation.



Les soignants exigent "l’arrêt de toutes les fermetures de lits, l’augmentation des salaires de manière significative immédiatement ainsi que le dégel du point d’indice, la titularisation de tous les personnels se trouvant sur postes vacants, la création d’emplois statutaires suffisants pour améliorer la qualité de vie au travail, la réinstauration de la prime de vie chère pour les agents partants en formations de plus de 52 jours, ainsi qu'un vrai déroulement de carrière pour tous les métiers de l’hôpital".



