Soignante de la Croix-Rouge positive au Covid-19: Le personnel et des résidents de l'EHPAD dépistés ce mercredi

Après avoir a eu l’information hier en fin d’après-midi, l’antenne locale de la Croix-Rouge a "immédiatement" mis en place l’ensemble des mesures nécessaires en lien avec l’Agence régionale de santé. "Nous avons informé les familles des résidents et les soignants de la situation. Nous avons également mis en confinement le personnel en contact direct avec cette soignante et ils seront comme les résidents être testés au Covid-19", explique Sandrine Noah.



Afin de pouvoir assurer la continuité de prise en charge avec le confinement de 10 soignants, la Croix-Rouge bénéficiera du renfort de la réserve sanitaire qui va venir sur la structure "dès ce soir", ajoute la directrice.



La Croix-Rouge de La Réunion a également mis en place une cellule de soutien psychologique pour le personnel, les résidents et leurs familles.



"Toutes les mesures de prévention ont été rappelées au personnel comme le port du masques, l'hygiène des locaux ou encore la distanciation sociale, très importante. À l'heure actuelle, aucun résident et aucun salarié ne présente de signes potentiels. Nous allons tous attendre les résultats des tests avec impatience en espérant vivement qu'ils soient négatifs", espère Sandrine Noah.