Justice Sogecore remporte le combat contre les Moussajee

Le conflit aura duré 12 ans. De longues années opposant les frères Salim et Yassine Moussajee à la société automobile, Sogecore. La cour d’appel de Paris a rendu mardi sa décision, donnant raison à la société.



L’objet du conflit remonte à 2006 alors que les frères vendent leurs cinq sociétés spécialisées dans les pneus à Sogecore. Ils avaient par la suite estimé être lésés dans l’affaire. Selon Salim Moussajee, la vente avait été forcée avec la complicité d’une banque et d’un avocat.



Mais la justice a finalement mis fin à cette histoire, estimant que la Sogecore devait beaucoup moins aux Moussajee qui réclamaient plusieurs millions d’euros de dommages et intérêts. La société a été condamnée à leur régler 100.000 euros à chacun pour leur "préjudice professionnel". La raison : un retard dans le règlement de la moitié du prix provisoire des parts sociales litigieuses. Mais pour Sogecore, il s’agirait d’une erreur. "Notre Société étudie donc ses options quant aux voies de recours les plus appropriées. En effet, contrairement à ce qui est indiqué dans cet arrêt, les sommes concernant cette moitié de prix provisoire avaient été payées dès le 11 décembre 2008, soit 2 jours après la sentence du 9 décembre 2008 (cf. pièce jointe), et non après l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion rendu le 25 mars 2013".



Sogecore compte aussi "s'atteler à faire reconnaître ses droits à remboursement des centaines de milliers d'euros de condamnations qu'elle a pu indûment verser à Messieurs Moussajee dans le cadre de cette affaire".





