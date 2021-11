A la Une . Sodegis : Les salariés "restent les dindons de la farce"

Après un premier procès gagné et un deuxième en appel attendu, la situation de Frédéric Mailly ne s’est pas améliorée, déplore-t-il. Le cadre de la Sodegis, en arrêt maladie depuis juin 2016 suite à des faits de harcèlement moral sous la direction de Patrick Corré, dit être dans une situation financière catastrophique. Le délégué syndical reproche également un délit d’entrave. Par PB - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 13:43





A l’origine développeur social et urbain au sein de la SEM, Frédéric Mailly regrette que les propositions qu'il a faites "soient restées sans suite". De plus, déplore-t-il, malgré l’organisation renouvelée au sein des bureaux à l’arrivée de la nouvelle direction, "[son] environnement professionnel est resté le même avec des collègues qui ne [lui] parlaient pas et n’ont pas levé le petit doigt durant la période Corré".



Le cadre totalise ainsi 490 jours d’arrêts depuis ces 5 dernières années. Début juillet dernier, le maintien de salaire prévu a cessé. Pensant pouvoir compter sur le relais de la prévoyance après un délai de carence, Frédéric Mailly attend toujours sans obtenir de réponses claires. Il ne perçoit ainsi depuis quelques mois que des indemnités journalières à 50%. "Je n'ai toujours rien reçu et me retrouve dans une situation financière catastrophique", désespère-t-il.



Subit-il les conséquences de sa plainte ?



Sur le plan syndical, Frédéric Mailly, également délégué syndical de l’UR974, déclare ne pas recevoir les convocations, documents lui permettant de participer au Comité Social et Economique. "Même en arrêt, je dois conserver mes prérogatives", avance-t-il. Sur la base de ces éléments, le cadre et représentant syndical a saisi l’inspection du travail et a écrit à la procureure de la République pour délit d’entrave et discrimination. Frédéric Mailly craint finalement de continuer à subir les conséquences de sa plainte portée en 2018 pour des faits courant depuis 2014.



Les révélations sur la situation financière de la Sodegis après le rapport de l’Ancols mais aussi celles sur les méthodes managériales discutables font que pour lui les salariés de la SEM restent "les dindons de la farce". Face à la dette, il a fallu en effet réduire le train de vie, geler les salaires ou encore réaffecter dans de nouveaux services, et cela dans le cadre du plan de redressement opéré avec la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS). Quatre personnes ont ainsi quitté la Sodegis dans le cadre d’un licenciement économique et des procédures ont été lancées aux prud’hommes.



