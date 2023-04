Sobaguiroudou 5124 : Le jour du renouveau pour la communauté Tamoul

Le nouvel an Tamoul ou encore « Puthandu » est synonyme de la création de l’univers par le dieu Brahma. Cette année, les Réunionnais de confession tamoule fêtent la 5124ème année de leur calendrier.



Ce vendredi 28 avril, l’hôtel du Département s’est paré des couleurs de l’Inde pour accueillir ses hôtes et plus particulièrement une invitée de marque en la personne de Dominique Faure, Ministre en charge des collectivités territoriales.



C’est au son du sythar et du tabla puis, des tambours sacrés que les nombreux invités ont été accueillis par le Président du Département, Cyrille Melchior.



Parmi eux, la Ministre Dominique Faure qui a honoré de sa présence les festivités du Nouvel an Tamoul, le Préfet Jérome Philippini, le Consul de l’Inde, Jitendra Nath Majhi, le Président de la fédération tamoule, Jean-Luc Amaravady, le maire de Saint-Benoit, Patrick Selly, le Vice président du Département et maire de Bras-Panon Jeannick Atchapa, la représentante de la mairie de Saint-Denis et conseillère départementale, Brigitte Adame. Les personnalités se sont vues remettre un châle signe de bienvenue en présence des élus du Département, la Vice-présidente Camille Clain, les Vice présidents Jean-Marie Virapoullé et Gilles Hubert, les conseillères départementales Brigitte Absyte, Sidoleine Papaya, Fabiola Lagourde et Isabelle Erudel, et les conseillers départementaux Bruno Robert et Jean-François Hoareau.



La délégation s’est ensuite dirigée vers les différents ateliers proposés, tressage, calligraphie et Bal Tamoul avec ses traditions de costumes, d’instruments et de présentation.



De nombreuses associations ont participé à la réussite de cet événement qui, au-delà de l’aspect festif, est un moment de partage, de dialogue, et de valorisation du bien-vivre ensemble réunionnais.



Les invités ont assisté à une prestation de la danseuse du consulat Shreyasi Gopinath, qui a été suivie de l’hymne national indien et tamoule interprété par Kénaelle.



« La Réunion, c’est la tolérance érigée en savoir-vivre ensemble, avec pour moteur le dialogue interreligieux et interculturel qui sont le terreau fertile de notre communauté de destin, qui nous lie entre nous, comme elle nous lie avec les terres de nos origines. Je tiens à ce titre à souligner tout l’apport de la communauté hindoue de La Réunion à la consolidation de ce vivre-ensemble réunionnais », a expliqué en préambule, le président du Département. Cyrille Melchior qui a également rappelé une période de notre histoire qui a marqué l’arrivée des premiers engagés dans notre île. « Dès lors, la communauté tamoule de La Réunion a su trouver une force de résilience pour s’ancrer ardemment et durablement sur la terre réunionnaise, en développant les activités commerciales et en œuvrant aux fondations du bien-vivre ensemble réunionnais », a-t-il encore précisé. Le Président du Département qui a réexprimé son total soutien à la démarche visant à réactiver la liaison Air Austral entre La Réunion et Chenaï. « Je rejoins aussi les revendications de la Fédération Tamoule sur ce sujet ».



Pour le Consul de l’Inde, il est important de maintenir ce lien entre la communauté tamoule réunionnaise et leur pays d’origine « J’ai le plaisir d’être avec vous ce soir pour fêter le nouvel an tamoul dans cette belle île de La Réunion. Cette occasion propice est un moment pour de nouveaux départs, de nouvelles approches et un moment pour réfléchir sur l’année écoulée et se réjouir de l’année à venir. La communauté tamoule est dynamique et fait partie intégrante de cette société multiculturelle. J’adresse mes voeux les plus chaleureux à la communauté tamoule de La Réunion. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, et prospérité ».



Et effectivement, le nouvel an tamoul tout comme le Cavadee ou encore le Dipavali démontrent l’attachement des « malbars » à leurs racines.



Pour la ministre présente, La Réunion fait la démonstration d’un bien vivre ensemble dans la tolérance d’un dialogue interreligieux et interculturel. «Gandhi disait « la règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de la réalité et sous des angles différents ». Il est vrai, et c’est dans cet esprit, que nous sommes réunis ce soir avec une fierté mutuelle et un esprit de tolérance si fort qu’ils réduisent à une portée d’accolade les 4000 km qui nous séparent de l’Inde. Je suis très sincèrement heureuse d’être ici à vos côtés pour célébrer ce nouvel an tamoul » a précisé Dominique Faure.



Des festivités qui se sont poursuivies au son des tambours sacrés avec la prestation des artistes de Vijai Production.



« Pouttandou vajtoukkal 5124, que cette année Sobagiroudou 5 124 soit remplie de joie, de bonheur, de prospérité et de santé pour chacun de vous et pour vos familles », a déclaré Cyrille Melchior.