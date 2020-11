Soan chante "La pli y vé tomber" à la soirée Miss Réunion

"La pli y vé tomber", c'est la chanson qui a propulsé Soan au devant de la scène. Le jeune chanteur, musicien et acteur, a fait résonner son maloya dans le Téat Champ Fleuri durant le concours de Miss Réunion qui s'est déroulé ce samedi soir.



Sacré vainqueur de The Voice Kids 4 le même week-end qui a vu Morgane Lebon enfiler l'écharpe de Miss Réunion l'année dernière, le jeune artiste a été applaudi par le public limité à 200 personnes pour cause de Covid-19.