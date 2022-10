A la Une . Soan à Paris pour présenter "Le Petit Piaf"

Le jeune homme, qui a décidé d'élargir ses horizons en se lançant dans le 7e art, a participé à l'événement "Mon premier festival", festival de cinéma dédié au jeune public organisé dans la capitale. Le gagnant de The Voice Kids 2019 a ainsi pu présenter "Le petit piaf", son premier long-métrage en tant que comédien, avec Marc Lavoine qui lui donne la réplique et Gérard Jugnot derrière la caméra. Par La rédaction - Publié le Jeudi 27 Octobre 2022 à 10:11

"Le rêve continue" s'enthousiasme Soan sur sa page Facebook. En effet, le jeune homme a participé à "Mon premier festival", organisé par la ville de Paris du 27 octobre au 1er novembre prochain. Cette manifestation se destine aux 2-12 ans et veut faire découvrir le monde du cinéma aux jeunes.



Soan a ainsi pu présenter le film "Le petit piaf", où il interprète le premier rôle, aux côtés de Marc Lavoine. Sur scène ce mercredi, le chanteur a pu défendre sa performance devant une salle comble avec le réalisateur et comédien Gérard Jugnot.



Le film sortira dans les salles obscures le 21 décembre prochain. Vous pouvez déjà découvrir la bande annonce de ce long-métrage.