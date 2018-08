"Smog" au-dessus de La Réunion: Le phénomène devrait s'atténuer à partir de jeudi

Les feux de végétation actuellement en cours en Afrique et à Madagascar, couplés aux phénomènes de houle et à l'activité locale, ont des répercussions à La Réunion…En effet, depuis plusieurs jours, une brume, qui ressemble à s'y méprendre à un voile de pollution (un smog comme l'appellent les spécialistes), enveloppe l'île, notamment dans l'ouest et le sud. Un phénomène de nature "complexe" relève Chatrapatty Bhugwant, ingénieur d'études à Atmo Réunion, l'observatoire régional de la qualité de l'air.



"D'après nos mesures, même si la qualité de l'air a été dégradée ces derniers jours, notamment par l'ozone et les particules fines PM10, nous n'avons pas constaté de dépassement du seuil d'information et de recommandation", tient à rassurer le scientifique, chef de projet "polluants réglementés" à Atmo Réunion.



Ces seuils pour ces deux polluants sont respectivement de 50 microgrammes par jour pour le premier et de 180 microgrammes/heure pour le second. Pas de risque sanitaire pour le moment poursuit Chatrapatty Bhugwant, d'autant plus que ce voile devrait s'atténuer "partir de jeudi".