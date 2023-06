Slogans féministes anti-Darmanin : L'État condamné pour atteinte à la liberté d'expression

Lundi 26 juin, l'État a été condamné par le tribunal administratif de Nice pour avoir fait cacher la vitrine d'une librairie affichant des collages féministes. Pour le juge des référés, "l'absence de toute menace à l'ordre public" constitue "une décision illégale d'atteinte à la liberté d'expression".



L'État a été condamné à verser une provision de 1000 euros aux requérantes pour compenser leur préjudice moral et commercial. L'avocate des plaignantes a souligné que cette somme n'était qu'une provision en attendant "le jugement sur le fond". Le juge administratif a également déclaré qu'il n'avait pas le pouvoir de condamner à des excuses publiques, une demande formulée par les gérantes de la librairie.



Le 9 décembre 2022, lors de la visite du ministre de l'Intérieur pour inspecter le futur hôtel de police de la ville, des agents avaient dissimulé la vitrine de la librairie Les Parleuses en la recouvrant d'un drap noir. Cette mesure avait pour objectif de masquer des messages tels que "Victimes on vous croit. Violeurs on vous voit" ou encore "Qui sème l'impunité récolte la colère". Une affiche proclamant "Sophie, on te croit" a également été fixée sur la vitrine, en référence à Sophie Patterson-Spatz, qui accuse Gérald Darmanin de viol depuis 2017.