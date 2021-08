Rubrique sponsorisée Ski nautique : le Saint-Paulois Lindsay Bordier roi d’Europe

Le jeune Saint-Paulois, Lindsay BORDIER, démarrait sur les plans d’eau de l’Étang au Ski club de Saint-Paul. Le voilà champion d’Europe des moins de 21 ans de la discipline depuis le week-end dernier. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 09:57





Saint-Paul, labellisée Ville active et sportive, fière de ses champions, le félicite pour cette victoire de classe mondiale. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, et le Conseil Municipal, saluent le parcours exemplaire de ce marmay devenu un sportif de haut niveau notamment grâce au travail accompli par son club formateur.



Cette réussite valorise la formation de fond effectuée par toutes les associations sportives du territoire. Et par leurs équipes, bien souvent bénévoles. Ce succès de Linday BORDIER, jeune étudiant à l’école Polytechnique de Lausanne, en Suisse, illustre l’excellente du tissu sportif Saint-Paulois. Le champion du monde, et multiple champion d’Europe et de France de ski nautique, constitue un bel exemple du vivier de sportives et de sportifs dont la commune regorge.

Saint-Paul accompagne ces jeunes espoirs sur la voie de la réussite. Pour les faire émerger au plus haut niveau. Le Sport représente aussi un facteur d’intégration et d’élévation sociales. Comme le prouve l’ascension du Réunionnais, Lindsay BORDIER.

La cité Saint-Pauloise vient de vivre un mois de juillet aux couleurs du Sport avec les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais également avec la présence des Saint-Paulois, Guillaume CHAINE, médaillé d’or en judo par équipe, et avec la prestation du surfeur Jérémy FLORÈS.

L’occasion de mettre en valeur ces talents en leur rendant hommage. En publiant notamment leurs portraits sur le site et les réseaux sociaux de la Ville et avec des vidéos retraçant leur parcours.

