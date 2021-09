A la Une . Skeno fait chanter son coeur et son âme dans Nobody love

Skeno, de son vrai nom Laurent Girodet, est une figure réunionnaise de la scène ragga dancehall, hip-hop originaire de Saint-André. Depuis toujours, il baigne dans la musique qui est devenue aujourd’hui plus qu’une passion. Il a fait ses débuts avec le titre Faya burn dem, Beautiful girl ou encore Dancehall love. Avec Nobody love, son nouveau titre, c’est une vraie pluie d’amour qu’il veut partager autour de lui sous forme de vidéo selfie féminine individuelle, un concept original.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 13:25

« Nobody love », comme le titre l’indique, est un son qui parle d’amour, un medley de cœur. Auteur compositeur interprète, Skeno est un grand sentimental qui a beaucoup d’amour à partager. Entre tradition et modernité, il n'hésite pas à mélanger ses sons au gré de ses envies. Son clip est un mélange de mini vidéos freestyle en mode selfie féminine individuelle. Chaque participante s’est prise au jeu pour faire de ce projet un clip original.

Mais qui est Skeno ?

Vers ses 10 ans, Skeno écrit ses premiers textes et imagine déjà les sons. Mais c’est vers la vingtaine qu’il s'auto-enregistre pour en faire des maquettes. Il sort plusieurs chansons que le public découvre lors de ses prestations nocturnes.



"Mon père m’a fait découvrir toute la musique du monde et je m’en suis inspiré pour écrire mes propres chansons et surtout pour le son. Avec mes amis, on faisait des mini clips tout en se faisant plaisir. Indépendant, j’ai participé à pas mal de scènes en boîte de nuit notamment, au théâtre et même des “live” pour des événements podium”.



