Skateboard : Première manche du championnat de La Réunion au Colosse samedi 12 novembre

La nouvelle saison du championnat de La Réunion de skateboard débute sa première manche au skatepark du Colosse de Saint-André le samedi 12 novembre 2022.



Une manche attendue par tous ! “Cette première manche du championnat est très attendue car c'est la première fois qu'elle va se dérouler sur le site du skatepark du Colosse en collaboration avec la municipalité de SaintAndré », nous confie Stéphane GARNIER, président de la Commission Skateboard Réunion qui organise le championnat. Cette année, plus que jamais les skateurs de toute l'île vont s'affronter dans les deux disciplines olympiques que sont le « street » et le « bowl », avec en ligne de mire la qualification aux Championnats de France 2023. Comme nous le relate l'organisation : « Nous avons la chance d'avoir un championnat de grande qualité ici à la Réunion avec des infrastructures de niveau international et une palette de « riders » talentueux et dévoués ». Pour preuve, le Saint-Pierrois Lawrence RAVAIL évolue maintenant au sein de l'équipe de France dans les compétitions internationales, bientôt rejoint par Laurent GENCE arrivé 4ème lors des derniers championnats de France de Street à HYERES. Une diversité bienvenue. Les filles sont aussi à l’honneur dans ce championnat comme en témoigne Marie LAMENDOUR secrétaire de l’association MAILLEGRAINE et participante à la compétition : “De plus en plus de filles et de femmes se mettent au skateboard ! Le fait que ce sport soit devenu olympique tend à le démocratiser et à travers lui, on retrouve des sensations de glisse à nul autre pareil !”. En effet, le skatepark du Colosse a déjà vu passer l’équipe de France féminine de skateboard lors de leur entraînement pour les JO de TOKYO, ce qui n’a pas manqué d'inspirer plein de jeunes Réunionnais et Réunionnaises. Un stage est d’ailleurs programmé sur l’île fin novembre avec les membres de moins de 16 ans de l’équipe de France mixte. Fort de partenariats solides avec l’ensemble des magasins de skateboard de l’île, le championnat s’allie cette année au groupe L2D (IKKS et ADOPT’) pour fournir à nos sportifs un soutien très appréciable pour toute la communauté. Rendez-vous donc nombreux, le samedi 12 novembre 2022 dès 9h au skatepark du Colosse pour suivre les épreuves de Bowl et jusqu’en fin d'après-midi avec les épreuves de Street.