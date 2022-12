A la Une . Skate-Park de St-Denis : Quatre individus interpellés après avoir violenté et volé le commerçant

Deux majeurs, et deux mineurs nés en 2003, ont été confondus par les forces de l'ordre après l'agression du patron du commerce situé au skate-park dionysien. Celui-ci avait reçu des coups avant de se faire voler la caisse qu'il transportait. Par IS - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 17:52

Le 15 décembre dernier, deux individus nés en 2005 et 2007 étaient interpellés suite à l'agression du patron du magasin situé au skate-park de Saint-Denis. L'homme avait reçu des coups alors qu'il partait en transportant dans son sac des outils et la caisse du magasin. Un des mis en cause avait laissé sur place son téléphone portable permettant aux enquêteurs de remonter jusqu'aux suspects au final au nombre de quatre.



Par ailleurs, l'un d'entre eux avait déjà commis un vol au même endroit et avait été repéré par les caméras de surveillance situées sur les lieux.



Lors d'une perquisition, les policiers ont découvert chez un des mis en cause une partie des objets dérobés. Tous ont reconnu les faits, l'un avouant avoir donné un coup de poing à la victime et un autre avoir volé le sac.



Les majeurs seront jugés devant le tribunal correctionnel du nord dans les prochains mois pour "vol avec violences en réunion" . Les mineurs comparaitront quant à eux devant le tribunal pour enfant pour répondre des mêmes délits.