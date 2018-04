A la Une .. Six mois pour un K-Bis: "Une solution, la privatisation !"

Les créateurs d’entreprise réunionnais doivent s’armer d’une patience à toute épreuve. Le fameux K-Bis, la carte d’identité qui permet à leur entreprise d’exister, met 6 mois à leur être délivrée. Beaucoup mettent la clé sous la porte avant même d’avoir commencé.



L’Ordre des experts comptables de La Réunion tente de sensibiliser les pouvoirs publics, locaux et nationaux sur cette problématique lourde de conséquences. "La situation aujourd’hui est désastreuse. Pour obtenir un K-bis, il faut compter 6 mois à Saint-Denis et 5 mois à Saint-Pierre ", explique Rémy Amato, président de l'ordre des experts comptables.



"Une situation inexplicable"



Sans l’obtention d’un K-bis, l’entreprise ne peut pas exister légalement. Elle ne peut pas obtenir de prêts, ni débloquer son capital, ni même être à jour fiscalement parlant. Pour l’ordre, "tous ces obstacles ont pour conséquences de précipiter la jeune entreprise dans des difficultés financières, de favoriser l’émergence d’une économie parallèle et pire encore d’inciter les créateurs à domicilier leur entreprise en métropole."



Il faut savoir que partout en France, la démarche a été privatisée et gérée via infogreffe qui permet d’effectuer les démarches en ligne. Les utilisateurs obtiennent en quelques heures un service qui prend plusieurs mois chez nous. "C’est très difficile à expliquer, voire inexplicable, c’est incompréhensible", continue Rémy Amoto.



"Il y a des emplois qui se perdent"



"La solution est simple, et tout le monde est d’accord pour la solution de la privatisation. On n’a aucun blocages locaux."



Les conséquences sur la vie économique sont désastreuses. Alors même que l’Iedom publiait les chiffres de la création d’entreprises il y a quelques jours, force est de constater que des petites entreprises, lassées de la lenteur de l’administration ferment rapidement. "Les petites entreprises à La Réunion aujourd’hui recrutent. Ce sont elles qui dynamisent notre économie. C’est le fond de notre tissu économique. Si on bloque la création d’entreprises, il y a des emplois qui se perdent".



Aujourd’hui, après deux ans de mobilisation auprès de l’ordre national et des députés, l’ordre des experts comptables de La Réunion adresse un courrier directement au Président de la République et son conseiller Outre-Mer.

