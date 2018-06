Six mois de prison ferme pour une escroquerie sur leboncoin

Un homme, jugé hier en comparution immédiate au tribunal de Saint-Pierre pour une affaire d'escroquerie, a été condamné à un an de prison dont six avec sursis.



Il avait acheté le 1er juin dernier sur le site leboncoin une puissante BMW au prix de 27 000 euros avec de faux documents.



Déjà condamné à quatre reprises, le prévenu avait même escroqué un de ses frères.



En plus de sa condamnation, il devra rembourser la victime.