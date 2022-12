A la Une . Six mois après les législatives, des anciens députés macronistes toujours au chômage

Ils sont plusieurs dizaines de députés Renaissance à pointer au chômage. Après leur défaite aux législatives six mois de cela, ces derniers nagent entre difficultés à s'accommoder de nouveau à une hiérarchie et compétences difficiles à valoriser. Ainsi, ils ne retrouvent pas d’emploi. Par P.J - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 13:02

Alors qu’Emmanuel Macron avait donné l’assurance aux députés déchus de les « aider » à « retourner à la vie extra-politique », bon nombre d’entre eux sont toujours au chômage, rapporte BFMTV. « Six mois plus tard, toujours 60 députés sur le carreau », a d'ailleurs estimé une ancienne députée Renaissance qui est toujours à la recherche d’un nouvel emploi.



Si certains ont été nommés à des postes prestigieux, ils seraient une minorité sur les 114 députés macronistes battus ou qui ne se sont pas présentés aux législatives.



Indemnité mensuelle de 4271 euros bruts



Depuis 2018, les députés battus disposent d’un fond spécifique alimenté par les parlementaires. Les règles d’indemnisation sont calquées sur celles du régime des salariés.



« La durée d'indemnisation ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 24 mois pour les allocataires de moins de 53 ans », peut-on lire sur le site de l’Assemblée nationale. Elle peut aller jusqu'à 30 ou 36 mois au-delà de l’âge. L'indemnisation mensuelle est égale à 57 % du montant de l'indemnité parlementaire, soit 4271 euros bruts.



« On rame un peu moralement »



Après avoir vécu des journées à rallonge, des séances de nuit, des centaines de sollicitations en circonscription, les battus doivent s'habituer à un nouveau rythme de vie. Le premier obstacle sur la route de la réintégration professionnelle est le moral à zéro, note BFM TV.



"Pendant 5 ans, on a été le centre de beaucoup de choses", résume Véronique Hammerer, ex-élue au Palais-Bourbon, battue par le RN dans sa circonscription, dans des propos relayés par le média. "Du jour au lendemain, le téléphone ne sonne plus, l'agenda toujours plein est désormais vide." Et d'ajouter : "Même si on sait qu'on va digérer, ça prend un peu de temps, on rame un peu moralement".



Egalement cité au titre d'obstacle, le fait que des employeurs aient parfois du mal à imaginer les ex élus dans un autre rôle. A cela vient s’ajouter l'inquiétude que leur éventuelle recrue peine à se glisser dans le moule du salariat.



La difficulté à pouvoir vendre de nouvelles compétences acquises fait aussi obstacle à la réintégration des députés déchus dans le monde du travail, rapporte encore le média, qui souligne que devoir affronter des concurrents au profil similaire est une autre embûche que rencontrent ces derniers. Alors que beaucoup d'anciens parlementaires aspirent à rester dans leur ancienne circonscription, la question de la localisation géographique se pose également.



"Je n'imaginais pas ça aussi difficile de trouver un travail. Et c'est vrai que je vois les choses un peu différemment maintenant", reconnaît un ancien député, ex-membre de la commission des Affaires sociales.



Certains ne voient par contre pas les choses de la même manière, à l'instar de l'ancien député Renaissance Gaël Le Bohec, qui gère désormais une start-up d'équipements médicaux. "Il y a beaucoup d'anciens députés qui s'en sortent très bien", assure-t-il dans les colonnes de BFM.