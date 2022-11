A la Une . Six millions de confinés à Zhengzhou: Manifestations et heurts sur le site de production du nouvel Iphone

Une centaine d'ouvriers a manifesté devant l'usine de fabrication d'Iphone suite à un nouveau confinement décrété par les autorités chinoises qui luttent contre une nouvelle flambée de cas de contamination au Covid. Six millions de personnes vont devoir rester chez elles. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 25 Novembre 2022 à 06:46

Les autorités de la ville de Zhengzhou mènent une nouvelle campagne d'ampleur de dépistage du coronavirus dans plusieurs quartiers de la ville. Les habitants des zones concernées n'ont pas le droit de sortir de leur quartier sans un test PCR négatif doublé de l'autorisation des autorités locales. La moitié des habitants de cette ville sont concernés ainsi que l'usine de fabrication d'Iphone en proie aux restrictions depuis déjà plusieurs semaines.



Bien que le lieu de production ne soit pas concerné, l'exaspération des ouvriers est à son comble conjuguée à une baisse drastique des primes pourtant promises par le sous-traitant taïwanais d'Apple qui exploite le site. Des centaines d'ouvriers ont, ce mercredi 23 novembre, défilé malgré la présence des forces de l'ordre armées de matraque et vêtues de combinaisons blanches intégrales.

Le groupe américain a dépêché des représentants sur place afin d'examiner les revendications des employés alors que l'exploitant, la société Foxconn, s'est justifiée en indiquant qu'"une panne technique" était à l'origine du problème de paiement.



Le nombre d'infection au COVID est en très nette hausse dans tout le pays où le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi un nouveau record de personnes testées positives en 24 heures, dont les 2/3 asymptomatiques.



La capitale a également renforcé ses restrictions et un test PCR de moins de 48 heures est exigé pour accéder aux les lieux publics, centre commerciaux, hôtels ou cité administrative. La plupart des restaurants et des bars est fermée et de nombreuses écoles pratiquent l'enseignement à distance.