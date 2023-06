Six lycéens de Saint-Paul participeront aux Jeux Internationaux de la jeunesse à Pau

Après Bruxelles, Singapour et Rabat, cet événement exceptionnel se déroulera cette année dans la ville de Pau. Pendant 6 jours, 400 jeunes venant de 25 pays des 5 continents vivront une expérience internationale unique à travers diverses épreuves sportives telles que le trail urbain, le beach volley, le rafting, le handball et le sauvetage côtier.



Soutenez les en regardant leur vidéo !



Plus il y a de vues sur leur vidéo YouTube, plus leur équipe marque de points. Ils ont jusqu’au 12 juin pour rassembler un maximum de vues !

Bonne chance à eux !