Six jeunes condamnés pour avoir terrorisé un quartier de St-Louis

Six mineurs, faisaient face hier au tribunal pour enfants de Saint-Pierre pour une série d'agressions particulièrement violentes dans le quartier de la Chapelle à Saint-Louis en septembre 2017.



La bande s'était spécialisée dans le vol avec violences de scooter "avec trafic de pièces à la clef", écrit le JIR.



L'une des victimes a même failli y laisser la vie après avoir reçu un coup de couteau en plein thorax.



Le Quotidien relève de son côté que la bande, dont les membres ont été interpellés en octobre, ressemblait davantage à "une meute", "où chacun va encourager l'autre à frapper plus fort, à coup de poing et de pied alors que victimes sont à terre".



Le leader de la bande a pris 10 mois de prison dont 5 avec sursis et les autres ont écopé entre 3 et 5 mois de sursis.