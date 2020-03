Faits-divers Six jeunes cambrioleurs pris en flagrant délit au marché couvert de St-Benoît

Le lundi 30 mars au matin, les gendarmes de la brigade de Saint-Benoît sont amenés à intervenir sur un cambriolage au marché couvert, où 7 échoppes ont été fracturées, les fonds de caisse dérobés.



Des constatations de police technique sont mises en œuvre et permettent le recueil d’éléments d’identification. Le soir même, vers 23h, percevant du bruit au sein de l’enceinte, une patrouille pédestre du peloton de surveillance et d’intervention de Saint-Benoît interpelle en flagrant délit 5 mineurs et 1 majeur qui tentaient de commettre des vols au sein du bâtiment...



Les auditions permettront de mettre en évidence l’implication de 4 d’entre eux dans les faits du matin... Juste avant ce second vol, ils avaient par ailleurs tenté, en vain, de fracturer un commerce proche. Les six mis en cause devront désormais répondre de leurs actes devant la justice, signale la page Facebook de la Gendarmerie de La Réunion. Zinfos974 Lu 2021 fois







Dans la même rubrique : < > Le Tampon: Un jeune homme blessé par balle Confinement: 18 piétons verbalisés par la police à Saint-André