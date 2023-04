A la Une . Six individus interpellés suite à 36 cambriolages

La police fait le point suite à l'interpellation de six personnes pour une vague de cambriolages entre 2021 et 2022. Par NP - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 20:50

36 cambriolages ont été menés entre décembre 2021 et 2022 à travers La Réunion par six individus qui ont été identifiés grâce au travail des enquêteurs de police et de gendarmerie. Tous étaient déjà très défavorablement connus des forces de l'ordre.



Le préjudice global au sein des entreprises s'élevait à environ 70 000 euros et ce sur tout le territoire. Une opération conjointe et d’envergure était organisée le 17 avril 2023 avec la police nationale et la gendarmerie nationale sous la direction du parquet de Saint Pierre pour procéder à leur arrestation.

Certains étaient déférés ce mercredi en vue d’une comparution immédiate, deux autres étaient convoqués.