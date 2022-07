Rubrique sponsorisée Six footballeuses de la Saint-Pauloise prennent la route du haut niveau

Par Ville de Saint Paul - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 15:01

Saint-Paul confirme son statut de terre de championnes et de champions ! Six jeunes footballeuses de la section des moins de 13 ans de la Saint-Pauloise FC vont intégrer le Centre de Préformation de football féminin de Saint-Joseph dès la prochaine rentrée 2022. Retrouvez ci-dessous leur parcours et leur palmarès.

Un excellent résultat car seules 11 sportives composent cette promotion. Depuis l’ouverture de cette structure de haut niveau en 2019, treize jeunes joueuses de la cité saint-pauloise y ont été formées. Cette constance illustre le travail de fond effectué par les éducatrices et les éducateurs de la Saint-Pauloise FC.

L’aboutissement du parcours d’excellence de ces filles repose sur leur implication, leur travail régulier et grâce à leur plaisir de jouer au ballon ensemble. Cela a aussi été rendu possible grâce à l’engagement de la section sportive scolaire football du collège de l’Étang Saint Paul.

Plusieurs féminines de la Saint-Pauloise suivent actuellement une formation en France hexagonale afin de se professionnaliser.



La fierté du club, Elisa GONTHIER, représente un très bel exemple à suivre pour toutes les joueuses. Elle se trouve en formation aux Girondins de BORDEAUX depuis 2020. Manon MINATCHY PETCHY, partie à la mi-juin 2022, signera à la prochaine saison dans le club du FCO Firminy, club de régional.

Sasha PINOT intègrera à la rentrée prochaine 2022 la section sportive football de Liévin et signera dans le club d’Hénin Beaumont évoluant en régional.

L’ancienne licenciée, Molly LAHIRE, déjà passée par LAVAL en 2021/2022, évoluera au FC LORIENT lors de la prochaine saison 2022/2023.

La Municipalité félicite chaleureusement ces talents de demain. Toutes constituent l’avenir du football féminin de la Ville de Saint-Paul, labellisée Ville active et sportive mais aussi Terre de Jeux 2024.

Saint-Paul s’illustre au national

Par ailleurs, lors de la cérémonie de clôture du Festival Football U13 Pitch récemment organisé à Cap Breton, La Réunion et Saint-Paul ont de nouveau été mis·es en valeur.

En effet, les éducateurs de la Saint Pauloise FC, Malory GARREAU et Jérémy ROBERT ont été sacrés meilleurs éducateurs de France de la catégorie U13 Féminine. Leurs comportements sur le banc de touche et la qualité de leurs interventions pédagogiques ont convaincu les responsables de la Direction Technique Nationale.

La Saint-Pauloise obtient également le deuxième prix en catégorie U13 Féminine pour son clip d’encouragement aux Bleues qui vont disputer l’Euro dans quelques jours. Cette vidéo a été réalisée avec l’artiste Saint-Paulois, David SAMAN, et ses choristes, Libie ROBERT, et Yasmine BORISTHENE.

Ce clip a été transmis à l’entraîneur, Corinne DIACRE, et aux joueuses de l’Equipe de France Féminine de Football.

Le parcours des Saint-Pauloises qui vont intégrer le Centre de Préformation de football féminin de Saint-Joseph



Gloria DORLA, née le 11/02/2009, catégorie U13F, gardienne de but.

– Clubs : EF Saint Gilles, Saint Pauloise FC.

Championne de la Danone Nations Cup 2021 / Championne du Pitch Régional 2022

– Section sportive scolaire du collège de l’Étang Saint-Paul.

Vice-championne académique UNSS 2022 en football féminin.

A obtenu le grade de jeune officiel UNSS 2022.

-Regroupement sélection de la Réunion U13F.

Mary-Dione GADO-BIMA, née le 05/05/2009, catégorie U13F, gardienne de but.

– Clubs : FCO Savanna, Saint Pauloise FC.

Championne de la Danone Nations Cup 2021 / Championne du Pitch Régional 2022

– Section sportive scolaire du collège de l’Étang Saint Paul.

Vice-championne académique UNSS 2022 en football féminin.

A obtenu le grade de jeune officiel UNSS 2022.

-Regroupement sélection de la Réunion U13F.

Ayanna EGATA-PATCHÉ, née le 14/01/2009, catégorie U13F, défenseure latérale gauche.

– Clubs : FCO Savanna, Saint Pauloise FC.

Championne de la Danone Nations Cup 2021 / Championne du Pitch Régional 2022

– Section sportive scolaire du collège de l’Étang Saint Paul.

Vice-championne académique UNSS 2022 en football féminin.

A obtenu le grade de jeune officiel UNSS 2022.

Samira PAJANIANDY-SARALOU, née le 16/08/2009, catégorie U13F, défenseure centrale.

– Clubs : FCO Savanna, Saint Pauloise FC.

Championne de la Danone Nations Cup 2021 / Championne du Pitch Régional 2022

– Section sportive scolaire du collège de l’Étang Saint Paul.

Vice-championne académique UNSS 2022 en football féminin.

A obtenu le grade de jeune officiel UNSS 2022.

Méline ÉTOUARIA, née le 06/02/2009, catégorie U13F, milieu droit et/ou milieu axial, capitaine.

– Clubs : FCO Savanna, Saint Pauloise FC.

Championne de la Danone Nations Cup 2021 / Championne du Pitch Régional 2022

– Section sportive scolaire du collège de l’Étang Saint Paul.

Vice-championne académique UNSS 2022 en football féminin.

A obtenu le grade de jeune officiel UNSS 2022.

Noëlya NICLIN, née le 06/04/2009, catégorie U13F, attaquante.

– Clubs : EF Saint Gilles Les Hauts, Saint Pauloise FC.

Championne de la Danone Nations Cup 2021 / Championne du Pitch Régional 2022

– Section sportive scolaire du collège de l’Étang Saint Paul.

Vice-championne académique UNSS 2022 en football féminin.

A obtenu le grade de jeune officiel UNSS 2022.



Découvrez toutes les photos en cliquant ici