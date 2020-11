A la Une ... Six communes concernées par des cas isolés de dengue à La Réunion

Du 16 au 22 novembre, 12 cas de dengue ont été signalés à l’ARS. Bien que le nombre de cas se stabilise, la circulation du virus se poursuit sur le territoire avec 6 communes concernées principalement dans l’Ouest. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 13:34 | Lu 549 fois

L'Agence régionale de santé fait le point sur la situation de la dengue à La Réunion au 24 novembre 2020 (données de la Cire OI, Santé Publique France).



L’arrivée de l’été austral accompagnée des conditions climatiques plus favorables au développement des moustiques laissent craindre une nouvelle vague d’épidémie dans les prochains mois, dans un contexte d’épidémie de Covid-19.



Les autorités recommandent à la population la plus grande vigilance et encouragent la mise en œuvre des mesures de prévention essentielles pour éviter une propagation de la dengue dans l’île : se protéger et protéger ses proches des piqûres de moustiques, éliminer tout ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile et consulter rapidement un médecin en cas de symptômes.



Depuis début 2020 (données consolidées) :



· près de 16 011 cas autochtones confirmés



· 779 hospitalisations



· 1 753 passages aux urgences



· 22 décès (dont 11 directement liés à la dengue)





Des cas isolés ont été signalés dans les communes suivantes :

· La Possession,



· Saint-Paul,



· Le Port,



· Saint-Pierre,



· Les Avirons,



· Saint-Benoit.





Afin de contenir la propagation du virus de la dengue dans l’île, les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS poursuivent les interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la covid-19.





