AFP Six ans après le "trauma", début des réquisitions au procès des attentats de janvier 2015

- Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 11:43 | Lu 54 fois

(AFP) Près de six ans après le "trauma" des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, le parquet national antiterroriste a commencé lundi matin à prendre ses réquisitions à l'encontre de 14 accusés soupçonnés de soutien logistique aux jihadistes. "Il y a des procès plus que d'autres qui font trembler la voix, qui font que le cœur se serre, des témoignages qui nous font écraser des larmes derrière un masque", a déclaré l'avocate générale Julie Holveck devant la cour d'assises spéciale de Paris. "Chacun sait ce qu'il faisait" le jour des attentats. "C'est un événement disruptif dans l'histoire de chacun", a poursuivi la magistrate, en donnant peu après 09H30 le coup d'envoi de ce réquisitoire à deux voix qui doit se prolonger mardi. Les 7, 8 et 9 janvier 2015, les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly semaient "la terreur sur le sol français", en abattant au cours de "trois jours funèbres" 17 personnes, dont des caricaturistes, une policière municipale et des juifs. Un "tremblement de terre" pour l'ensemble des Français, insiste Julie Holveck: les trois jihadistes "nous ont volé notre bien le plus précieux: notre sécurité", rappelle la magistrate, en saluant la mémoire des victimes d'une voix calme et empreinte d'émotion. Le procès, qui s'est ouvert le 2 septembre, est "un rendez-vous avec l'Histoire", a estimé l'avocate générale. Mais "de l'horreur de ces faits, on doit s'en extraire" pour "juger des hommes", a-t-elle insisté. - "Processus mortifère" - Quatorze personnes sont poursuivies devant la cour d'assises, accusées de "complicité" de crimes terroristes ou d'avoir fourni armes ou soutien logistique aux trois auteurs des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hyper Cacher. "Sans les accusés, notre trio n'était rien", estime Julie Holveck. "Il n'est pas question de faire payer aux vivants les fautes des morts mais de punir les vivants pour leurs fautes qui ont permis aux morts de tuer sur leur passage (...) Chacun a sa part de responsabilité dans ce processus mortifère". Agés de 29 à 68 ans, les accusés encourent des peines allant de dix ans de prison à la réclusion criminelle à perpétuité. Trois d'entre eux sont jugés par défaut, dont Hayat Boumeddiene, ex-compagne de Coulibaly, introuvable depuis sa fuite en Syrie quelques jours avant les attentats. Dans le box, Ali Riza Polat est celui qui risque le plus gros. Jugé pour "complicité" de crimes terroristes, ce Franco-Turc de 35 ans était "présent à chaque étape de la préparation jusqu'à la veille des attentats", a martelé l'avocate générale. Multipliant à l'audience les invectives et les coups de sang, cet ami proche du tueur de l'Hyper Cacher a réfuté toute responsabilité dans les attaques, assurant n'avoir rien su des projets mortifères de Coulibaly. Une défense partagée par l'ensemble de ses coaccusés. Simples lampistes ou jihadistes adeptes de la dissimulation? Au-delà du quantum des peines, le réquisitoire doit être l'occasion pour l'accusation de démontrer le bien-fondé des charges retenues contre les accusés, malgré parfois le manque d'éléments matériels les concernant. - "Zones d'ombre" - L'enquête menée par les juges d'instruction antiterroristes a permis d'identifier deux "filières" impliquées dans la fourniture des armes retrouvées en possession d'Amédy Coulibaly: l'une "belgo-ardennaise", l'autre "lilloise". Plusieurs déplacements entre Paris, Lille et la Belgique ont ainsi été mis au jour à l'aide de la téléphonie, clé de voûte de l'accusation. Quelques traces ADN ont par ailleurs été retrouvées, ainsi qu'une liste d'armes signée de la main d'Ali Riza Polat. Cette "liste de courses", retrouvée dans le garage de Metin Karasular, un trafiquant de Charleroi, mentionne des kalachnikov, des chargeurs, des explosifs, un lance-roquettes, en demandant leur prix. Des types d'armes retrouvées en possession de Coulibaly et des frères Kouachi. La façon dont cet arsenal a transité puis atterri entre les mains des terroristes reste toutefois peu claire. Et de nombreuses zones d'ombre entourent le dossier, que les débats devant la cour d'assises spéciale n'ont pas permis de lever. Des "zones d'ombre" que le parquet national antiterroriste a dit "assumer" lundi, en rappelant que les attentats de janvier 2015 avaient été les premiers d'une sanglante série, une multiplicité qui avait freiné les investigations. La défense, qui plaidera à partir de mardi après-midi, a elle dénoncé le manque de "certitudes" malgré quatre ans d'instruction. Le verdict est attendu le 16 décembre. Il devait initialement être rendu le 10 novembre mais le procès a été suspendu plus d'un mois en raison de l'état de santé d'Ali Riza Polat, positif au Covid-19 puis victime de complications médicales. Anne-Sophie LASSERRE et Valentin BONTEMPS



Source : Source : ...



Publicité Publicité