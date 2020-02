A la Une . Six Nations: Un XV de France héroïque s'impose (27-23) au Pays de Galles

On n’arrête plus le XV de France ! Opposés ce samedi au Pays de Galles dans le tournoi des Six Nations, les joueurs de Fabien Galthié se sont imposés sur le score de 27 à 23. Une victoire maîtrisée pour les Bleus face au champion en titre, après leurs succès face à l’Angleterre et l’Italie. Ils prennent seuls la tête du classement du Tournoi avant le match ce dimanche de l’Irlande face à l’Angleterre.



Cela faisait 10 ans que le XV tricolore ne s’était pas imposé en terre galloise. Portés par un Romain Ntamack de feu (17 points), les Bleus ont maîtrisé leur sujet du début à la fin. S’ils concèdent l’ouverture du score via une pénalité à la 4e minute, ils reviennent très vite dans le match et rentrent aux vestiaires en menant 14-10 sans avoir encaissé le moindre essai.



Au retour des vestiaires, les Gallois reviennent dans la partie grâce un essai de Lewis à la 47e minute mais Romain Ntamack, décidément inarrêtable, marque un troisième essai quatre minutes plus tard. Les Bleus concéderont finalement un dernier essai en fin de match (77e) par Biggar, mais s'imposera au bout du suspens.



Cette victoire française en terre galloise a semble-t-il donné un nouveau souffle au XV de France, qui sort de longues années de tumultes internes et de défaillances sportives.



L’arrivée de Fabien Galthié et d’une nouvelle génération a redonné espoir au rugby tricolore. Avec trois succès dans le tournoi, la France peut espérer remporter l’épreuve et pourquoi pas réaliser le Grand Chelem. Pour cela, il faudra encore battre l’Ecosse et surtout l’Irlande lors de la dernière journée, dans une rencontre qui s’annonce déjà comme une finale. Nicolas Payet Lu 603 fois







