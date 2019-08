Courrier des lecteurs Situation préoccupante du chômage et des terres agricoles en friche à la Réunion

Apparemment il y aurait un problème a la Réunion: c'est le chômage gallopant. On a toujours le cliché du Reunionnais qui veut pas travailler, qui est assisté et qui boit du rhum. Tout cela n'est qu'un cliché bien-sûr. Dans notre île, il n'y a pas assez de d'emploi pour tout le monde. De plus, quand on voit que l'on préfère laisser le Réunionnais au chômage pour embôcher des gens d'ailleurs.

Bref, il y un autre problème aussi grave: celle des terres agricole en friches et laisser à l'abandon. J'habite dans l'ouest. Je constate qu'il y a enormément de terre agricole en friche dans cette partie de l'île. Malheureusement, il n'y a personne pour dénoncer cela.



Pourtant, des jeunes agriculteurs fraîchement diplomés qui sont aux chômages veulent ces terres agricoles pour travailler ou des petits planteurs déjà installés seraient intéressés pour agrandir leurs exploitations etrentabiler. C'est un fait qui concerne aussi toute l'île. Mais celui ci fait face à une urbanisation gallopante, une pression démographique en plein boom. Du coup les constructions d'immeubles et de maison s'accélère car il y a des besoins et tout cela s'accompagne de la spéculation immobilière. De ce fait, c'est des milliers d'Hectares de terres agricoles qui disparaissent, 11 000 Hectares en moins en 30 ans! Pourtant on dénombre à ce jour 6 000 Ha de terres agricoles en friches exploitable. Mais l'accès à celles-ci reste compliquée. Les propriétaires ne veulent pas louer car ils espèrent pour la plupart du temps un déclassement qui rendrait ces terres constructible et voir la valeur de celles-ci augmenter. La safer ne semble pas afficher une réelle motivation à réquisitionner ses terres pour la plupart irrigable. L'autre partie de ses terres appartiennent aux collectivités qui ne sont pas résolu a les mettre ses en culture.



Pour résumé, des personnes seraient près à récupérer ces terres pour y travailler afin de sortir de la précarité et créer à leurs tours des emplois.



En effet, l'agriculture biologique est voué à s'étendre , l'autonomie alimentaire de l'îl doit être assurer, le développement des jardins partagés et la prochaine révolution de la filière canne énergie nécessite des besoins supplémentaire en surface agricole.

Des milliers d'emplois clé en main pourraient émerger.



Richard Pierre





