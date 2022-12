A la Une . Situation financière inquiétante à l'Université : Les syndicats réagissent

Plusieurs syndicats s'expriment après les révélations faites durant le dernier conseil d'administration de l'Université de La Réunion où des problèmes financiers majeurs ont été déplorés. Par NP - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 18:01





L'Université de La Réunion fait face à des difficultés financières. Un passif de l'ordre de 20 millions d'euros est évoqué. Le président a fait voter une motion pour dénoncer le non-versement de sommes dues par la Région et l'Etat. La Rectrice lui aurait répondu que les dossiers de demande et de suivi n'étaient pas remplis correctement. Après les révélations faites par Zinfos974 , les syndicats de l'université réagissent :

Mesdames les administratrices, , Messieurs les administrateurs,



Dans un courrier qui vous a été adressé le 6 décembre 2022, Madame la rectrice tire la sonnette d'alarme quant à la situation financière de notre établissement.



Alors même que nous, syndicats, avions plusieurs fois alerté sur cette situation, la direction de l'établissement a longtemps nié l'évidence puis l'a minimisée.



Aujourd'hui la situation est visiblement grave non seulement en raison des déficits mais aussi des responsabilités pointées dans ce courrier.



Nous demandons aux administrateurs de ne pas valider ni le budget rectificatif N°2 ni le budget 2023 tant qu'ils ne seront pas éclairés sur la situation réelle de notre établissement et n'auront pas été destinataires du rapport des Inspecteurs dépêchés en urgence du 12 au 15 décembre 2022 dans notre établissement.



La CGTR Educ’action, le SNESUP-FSU , l'UNSA